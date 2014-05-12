تدشين اليوم العالمي للهلال الأحمر بالباحة

دشن وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد الشمري، أمس، احتفال فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة في اليوم العالمي للهلال الأحمر.

واستمع وكيل إمارة المنطقة إلى شرح من رئيس العمليات عن طريقة استقبال البلاغ وانتقال الفرق لموقع الحدث، ثم قام بافتتاح المعرض المصاحب للفعاليات، مطلعًا على محتوياته وأجنحة الجهات المشاركة من جامعة الباحة، والدفاع المدني، والشؤون الصحية، والمرور، وفريق التطوع.

وبين مدير عام الإدارة العامة للهلال الأحمر السعودي بالمنطقة المهندس الحسين زين العابدين أن فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر تأتي حرصاً من الهيئة على إبراز دورها الإنساني بتقديم الخدمات الطبية والإسعافية الطارئة بكل كفاءة وفعالية للمرضى والمصابين في الظروف العادية والكوارث، إلى جانب الإسهام في رفع مستوى الوعي الصحي والمشاركة في أعمال الإغاثة بما يتفق مع القيم والتعاليم الإسلامية والأصول المهنية وتوطيد العلاقة مع الجمهور والجهات الحكومية والأهلية، معرباً عن شكره لكل من أسهم في إنجاح فعاليات هذه المناسبة.