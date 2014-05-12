انطلاق "ملتقى عرسان الطائف" الخميس المقبل

ينطلق ملتقى عرسان الطائف في نسخته التاسعة لهذا العام يوم الخميس المقبل، بتنظيم من الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية بالطائف، بمشاركة أكثر من 200 شاب.

وتشمل محاور الملتقى، كيفية التعامل الأمثل مع شريك الحياة، وضرورة اختيار الشريك المناسب، إضافة إلى مراعاة كلا الزوجين لحقوق الآخر.

وأوضح عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الغامدي أن إقامة مثل هذه الملتقيات أصبحت ملحة وضرورية، كونها تسهم بشكل فاعل في ديمومة العلاقة الزوجية واستقرارها ويحد كثيراً من نشوب ما يعكر صفو الكيان الأسري، والحرص من قبل الزوجين على تحمل مسؤولياتهما، ويقلل من كثرة المشكلات التي تطرأ على حياتهما ومحاولة معالجتها بالطرق والأساليب الصحيحة.

يذكر أن الجمعية أكملت استعداداتها النهائية لإقامة حفل الزواج الجماعي التاسع والمقرر إقامته في الخامس من شهر شعبان المقبل، برعاية من محافظ الطائف، وبمشاركة 600 عريس وعروس.