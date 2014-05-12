جامعة تبوك تدشن نظام "سهل" الإلكتروني

دشن مدير جامعة تبوك، الدكتور عبدالعزيز العنزي، نظام "سهــل" الإلكتروني في مرحلته الأولى الذي يتيح التعامل مع المعاملات بشكل آلي، في خطوة تطويرية من الجامعة ممثلة بعمادة تقنية المعلومات نحو تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة عميد تقنية المعلومات، الدكتور محمد الوكيل، أن نظام "سهــل" سيطبق في مرحلته الأولى في نظام التعاميم والقرارات، ونظام مجلس الجامعة، وأمانة المجلس العلمي، واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين، واللجنة الدائمة لصرف بدل الحاسب، واللجنة الدائمة للترقيات العلمية، إضافة إلى أنه ستتم إضافة مختلف الخدمات المقدمة إلى النظام تدريجياً.

وأفاد بأن النظام الإلكتروني الجديد يعد من البرامج المهمة، ويهدف إلى تحويل المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية، سعياً من الجامعة لربط جميع الأنظمة الإلكترونية والدخول إليها من خلال اسم مستخدم وكلمة مرور واحدة بدلاً من تعدد أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بكل برنامج.

وأبان أن من مزايا نظام "سهل" تطبيق المعيار الأمني لحماية البيانات وحفظ جميع سجلات الدخول للنظام مع تحديد الدول التي تم الدخول من خلالها لنظام "سهل"، وإمكانية استرجاع كلمة المرور، إما عن طريق الجوال أو البريد الإلكتروني، وإمكانية إيقاف جميع البرامج دفعة واحدة للموظف المطوي قيده، وتطبيق الدخول الأمني الثنائي عن طريق الهاتف الجوال.