أمير مكة يفتتح مهرجان الورد بالطائف

يفتتح أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله بن عبد العزيز، غدًا، مهرجان الورد الطائفي العاشر، وذلك بحديقة الملك فيصل النموذجية بالطائف.

وأوضح محافظ الطائف رئيس مجلس التنمية السياحية فهد بن معمر أن مهرجان الورد الطائفي سيشهد هذا العام مشاركة مجموعة من الشركاء ومنتجي وعارضي الورد، في ظل الدعم الذي يجده المجلس من أمير منطقة مكة المكرمة، الذي يحرص على نجاح مهرجان الورد أسوة بباقي المهرجانات السياحية في الطائف.

وأشار إلى أن اكتمال جميع الاستعدادات لإطلاق المهرجان الذي سيحتضن أجنحة متنوعة للعارضين من مزارعين ومنتجين لدهن وماء الورد وأجنحة الإدارات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى الساحة المقام فيها سجادة زهور من قبل أمانة الطائف، وموقع المأكولات الشعبية، والحرف اليدوية التقليدية، وجناح الأسر المنتجة، والمسرح المفتوح، الذي سيحتضن فعاليات الأسرة والطفل، والمسابقات الثقافية المتنوعة طوال أيام المهرجان، والمسرح المغلق الذي ستقام فيه الندوات والمحاضرات المتخصصة، وركن الفلكلور والعروض الشعبية والحرف.