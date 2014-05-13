انطلاق فعاليات وبرامج "صيف السعودية"

يرعى أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز يوم غد الأربعاء، انطلاق برامج ومهرجانات "صيف السعودية"، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وبتنظيم من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وبالتعاون مع شركائها في مجالس التنمية السياحية واللجان السياحية في مناطق المملكة.

وسيحضر أمير عسير توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للسياحة والآثار وجامعة الملك خالد حيث يطلع على استعدادات اللجنة التوجيهية العليا لملتقى التراث العمراني الرابع، الذي تحتضنه المنطقة في ديسمبر المقبل.

وأشار مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة المهندس محمد العمرة إلى أن الفعاليات والبرامج سيتخللها كرنفال العروض الثقافية الشبابية، وأجنحة للمهرجانات والجهات المشاركة، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحافي بحضور وسائل الإعلام المختلفة.