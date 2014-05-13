تعليم صبيا يستقبل رغبات 250 معلمة

تستقبل إدارة التربية والتعليم بمحافظة صبيا، ممثلة في إدارة شؤون المعلمين، حالياً طلبات التوجيه لأكثر من 250 معينة جديدة على مدارسهن من خريجات البكالوريوس ودبلوم معاهد المعلمات ممن صدر قرار تعيينهن مؤخراً.

وأكد مدير شؤون المعلمين ربيع عطية أهمية دخول المعينات على بوابة الشؤون المدرسية على الرابط www.tsabia.com، باستخدام رقم السجل المدني كاسم المستخدم وكلمة مرور، ومن ثم تعبئة رغبات تعيينهن، بحيث ستتمكن حاملات مؤهل البكالوريوس من اختيار الرغبة على مستوى المحافظة، بينما ستتمكن حاملات دبلوم معهد المعلمات من تسجيل رغباتهن على مستوى المدرسة.

وأشار إلى أن النظام مفتوح إلى نهاية الأسبوع الجاري، ويمكن للمعينات إدخال رغباتهن حسب الموضح لهن، متمنياً لهن التوفيق في حياتهن العملية.