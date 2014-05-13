غرفة الخرج تطرح 250 فرصة لتوظيف الشباب

تطرح الغرفة التجارية الصناعية بالخرج يوم غد الأربعاء 250 فرصة لتوظيف الشباب بالتعاون مع عددٍ من الشركات الوطنية، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بمدينة السيح.

وأوضح الأمين العام المساعد لغرفة الخرج خالد العويدان أن مركز التوظيف في الغرفة يوفر خدمات تنظيم لقاءات التوظيف الموسعة، التي تتاح من خلالها الفرصة لمسؤول التوظيف بالمنشأة لمقابلة المرشحين المؤهلين واختيار أفضل العناصر، إضافة إلى مساعدة أصحاب الأعمال في استقطاب القوى العاملة الوطنية المناسبة من خلال الوصل بين طالبي العمل والقطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة.