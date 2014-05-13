ملتقى للعمل التطوعي بجامعة الباحة

تقيم جامعة الباحة يومي 20 و21 مايو الجاري ملتقى العمل التطوعي الأول تحت شعار "التطوع .. تنمية وعطاء" وذلك بمقر الجامعة بالعقيق.

وأفاد عميد كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر المتحدث الرسمي للملتقى الدكتور محمد زومة أن الجامعة بادرت بإقرار مادة الخدمة التطوعية كمتطلب إلزامي لطلابها وطالباتها أُسندت لكلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر وخدمة المجتمع بواقع 10 ساعات لكل فصل دراسي، مشيراً إلى أن الكلية أنشأت وحدة العمل التطوعي لتقوم بالإشراف والتنفيذ لهذه المادة في جميع كليات الجامعة عبر شراكات مجتمعية من خلالها نُفِذت أعمالاً وحملات تطوعية داخل الجامعة وخارجها.