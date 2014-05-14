أمانة الرياض توقف 68 عاملاً

أوقفت الفرق الميدانية بأمانة منطقة الرياض أكثر من (68 ) عاملاً عن العمل لمخالفتهم للأنظمة الصحية ، وذلك خلال حملاتها الرقابية التي نفذتها أمس الثلاثاء على المطاعم والبوفيهات ومحلات بيع الخضار والمواد الغذائية والمقاهي والباعة الجائلين غير السعوديين في أحياء العاصمة الرياض لمخالفتهم للأنظمة الصحية.

وأغلق مراقبوا الأمانة أكثر من ( 29 ) مطعماً وبوفيهاً ومنشآت غذائية أخرى في عدد من الأحياء ، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظافة العامة داخل المطابخ ، حيث تنوعت أعداد مخالفات الإغلاقات من حي إلى آخر.

وسجلت الفرق الميدانية من خلال المراقبين الصحيين أكثر من ( 253 ) زيارة لعدد من المنشات متنوعة الأنشطة ، إضافة إلى ضبط عدد من البائعين الجائلين غير السعوديين المخالفين لأنظمة البيع، وتم أخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم معاودة مزاولة النشاط وتشويه المنظر العام لشوارع العاصمة.

كما تمت مصادرة أكثر من (271 ) كيلوجرامًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، و( 78 ) قطعة أوانٍ وأداة مهترئة وغير صالحة للاستخدام.

وستتصدى أمانة منطقة الرياض وبتوجيهات أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل لجميع المحلات المخالفة للاشتراطات الصحية في جميع أحياء المدينة وبشكل متواصل حفاظا على سلامة سكان العاصمة.

