أمانة نجران تفك الاختناقات المرورية بتعديل مسارات

حولت أمانة منطقة نجران مسار إشارة طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشرق بهدف تحقيق انسياب الحركة المرورية وفك الازدحام في الشوارع الرئيسة وعند إشارات المرور .

وأوضح مدير إدارة الصيانة والتشغيل المهندس مانع آل زليق أن إجراءات تعديل مسارات بعض الشوارع تأتي إسهاماً في انسيابية الحركة المرورية وفق تنظيمات حديثة وبرامج زمنية محددة في الشوارع الرئيسة والفرعية، خصوصاً تلك التي تكون داخل المواقع الحيوية، كالأسواق والشوارع التجارية، وإيجاد الحلول المناسبة للحركة المرورية الكثيفة بما يتناسب مع مشاريع الأمانة القائمة.

وأعربت الأمانة عن تقديرها للمواطنين نظير تعاونهم مع الأمانة في تنفيذ خططها ودراساتها التطويرية لطرق وشوارع نجران بما يخدم قاطني المنطقة وزائريها بشكل أفضل