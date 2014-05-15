أرامكوا تختتم برنامج التربية البيئية في الرياض

اختتمت أرامكو السعودية برنامجها للتربية البيئية، وجرى تكريم المدارس المميزة للبنين والبنات، وكذا المعلمين والطلاب والمنسقين والمشرفين من منطقة الرياض التعليمية.

وأقيم حفل الختام مساء أمس في فندق ريتزكارلتون الرياض بحضور مدير إدارة حماية البيئة في أرامكو السعودية المهندس هشام بن أحمد المسيعيد، ووكيل مدير شؤون أرامكو السعودية بمنطقة الرياض خالد بن عبد الله الرميح، ومدير عام النشاط الطلابي بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبد الحميد المسعود، وعدد من مسؤولي أرامكو السعودية ووزارة التربية والتعليم.

وأوضح مدير إدارة حماية البيئة في أرامكو السعودية أن مبادرة التربية البيئية تجاه الجيل الجديد تعد جزءاً من التزام أرامكو السعودية بالمسؤولية الاجتماعية، واهتمامها بالبيئة والسلامة، والمحافظة على الموارد، كما أنه امتداد لجهودها في رفع الوعي البيئي بين الناشئة من أبناء المجتمع، إلى جانب برامج بيئية أخرى تنفذها الشركة.

من جانبه وصف مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التربية والتعليم البرنامج البيئي الذي أعدته أرامكو السعودية بأنه برنامج وطني يهم الوطن والمواطن.

وقال: تجمعنا بأرامكو السعودية عدة شراكات استراتيجية وهذا البرنامج من أولويات الشركة، التي تهتم بالبيئة التي نعيش فيها وكيف نكسب أبنائنا الطلاب والنشء بالذات السلوكيات الإيجابية التي تحافظ على البيئة بكل مكوناتها، مقدمًا الشكر لأرامكو السعودية وإدارة حماية البيئة فيها على هذه المبادرة المميزة.

يذكر أن أرامكو السعودية نفذت برنامج التربية البيئية بالرياض خلال العام الدراسي الحالي وجرى تدريب 190 معلمًا ومعلمة على حماية البيئة ومفهوم وأهداف التربية البيئية، ومعرفة مصادر تلوث البيئة، ودراسة تطوير تقنيات حماية البيئة، فيما نفذ البرنامج من قبل المعلمين والمعلمات من خلال إنشاء ناد لأصدقاء البيئة في 139 مدرسة بواقع53 نادياً للبنين و86 نادياً للبنات، اشتملت على أنشطة وفعاليات تهتم بترشيد استهلاك المياه والطاقة، والتشجير والصحة العامة والنظافة والتدوير والتعامل مع المخلفات وحماية الحياة الفطرية.

