جامعة الملك عبدالعزيز تطرح تطبيقا للتواصل

طرحت جامعة الملك عبدالعزيز تطبيقًا للهواتف الذكية "MY KAU" كوسيلة فعالة وسريعة ومباشرة للتواصل معها والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تـقدمها الجامعة للطـلاب كالجدول الدراسي وكشف الدرجات للطلاب ومعلومات الطلاب إلى جانب منسوبي الجامعة كالمعاملات الإلكترونية والتعاميم والقرارات وخدمة الرسائل النصية والعديد من الخدمات العامة كدليل المنسوبين وفعاليات الجامعة وآخر الأخبار وغيرها من الخدمات الإلكترونية المتميزة.

ويتيح تطبيق "MY KAU" الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لعضو هيئة التدريس بشكل إلكتروني وخدمة جميع منسوبي الجامعة والطلاب من خلال الاستفادة من الأبحاث المنشورة إلكترونيا بموقع الجامعة .

وتعد خدمة "إستعلم عن معاملتك" من الخدمات التي يقدمها "MY KAU" حيث يقوم المستخدم بإدخال بيانات المعاملة كرقم المعاملة ونوعها سواء "داخلي , خارجي" وسنة إصدار المعاملة ، كما يعد الدعم والتواصل من الخدمات التي يقدمها تطبيق MY KAU لجميع منسوبي الجامعة والطلاب والزوار يتم من خلالها عرض جميع وسائل الاتصال بالجامعة والقطاعات التابعة لها حيث يتم من خلال عرض جميع وسائل الاتصال التابعة لأقسام مختلفة كطوارئ الجامعة والأسئلة المتكررة و وسائل الاتصال مع قطاعات الجامعة والتواصل مع المدير من أجل التواصل والدعم من قبل قطاعات الجامعة كما يتيح التطبيق عرض الأحداث والفعاليات التي تشهدها الجامعة لجميع منسوبي الجامعة والطلاب إلى جانب متابعة كافة أخبار الجامعة بشكل مفصل .

