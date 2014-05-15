صحة الباحة توعي المدارس بفيروس كورونا

نفذ فريق التوعية الصحية النسائي التابع لإدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بصحة الباحة خلال الأيام الثلاثة الماضية، عدداً من الجولات الميدانية على مدارس وروضات مدينة الباحة بهدف التوعية بفيروس " كورونا " .

وأفاد مدير العلاقات والإعلام والتوعية الصحية الناطق الإعلامي بصحة الباحة أحمد معيض الزهراني، أنه تم خلال الجولات التي استفاد منها أكثر من 500 طالبة ومعلمة وأمهات أطفال , توزيع العديد من البروشورات التثقيفية وتنفيذ مجموعة من المحاضرات التوعوية بالفيروس وكيفية الوقاية منه.

وبين أن هذه الأنشطة التوعوية ستستمر في أيام الإجازة الأسبوعية , حيث سينظم غداً مجموعة من المحاضرات التوعوية بمقر مركز الدعوة والإرشاد ببلجرشي وفي ديوانية القسم النسائي بمسجد تحفيظ القرآن الكريم بقرى بني ظبيان .

