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صحة الباحة توعي المدارس بفيروس كورونا

المصدر: الرياض- العربية.نت
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نفذ فريق التوعية الصحية النسائي التابع لإدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بصحة الباحة خلال الأيام الثلاثة الماضية، عدداً من الجولات الميدانية على مدارس وروضات مدينة الباحة بهدف التوعية بفيروس " كورونا " .

وأفاد مدير العلاقات والإعلام والتوعية الصحية الناطق الإعلامي بصحة الباحة أحمد معيض الزهراني، أنه تم خلال الجولات التي استفاد منها أكثر من 500 طالبة ومعلمة وأمهات أطفال , توزيع العديد من البروشورات التثقيفية وتنفيذ مجموعة من المحاضرات التوعوية بالفيروس وكيفية الوقاية منه.

وبين أن هذه الأنشطة التوعوية ستستمر في أيام الإجازة الأسبوعية , حيث سينظم غداً مجموعة من المحاضرات التوعوية بمقر مركز الدعوة والإرشاد ببلجرشي وفي ديوانية القسم النسائي بمسجد تحفيظ القرآن الكريم بقرى بني ظبيان .

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