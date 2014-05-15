456 مخالفة على مكاتب تأجير السيارات بحائل

رصدت إدارة الطرق والنقل بمنطقة حائل خلال الثلاثة الأشهر الماضية 456 مخالفة على المؤسسات والشركات العاملة في أنشطة النقل المختلفة بمبلغ إجمالي (348.500) ريال .

وأوضح مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة المهندس إبراهيم السنتلي أن تلك المخالفات تمثلت في (14) مخالفة متنوعه على مؤسسات تعمل في نشاط تأجير السيارات غُرمت بمبلغ 15.500 ريال ، وفي نشاط نقل المعتمرين ونشاط نقل وترحيل البضائع تم رصد ( 350 ) مخالفة غُرمت بمبلغ 251.000 ريال.

وحول نشاط نقل المعلمات أفاد أنه تم رصد 87 مخالفة على مؤسسات تعمل في نشاط نقل المعلمات والنقل المدرسي وغُرمت بمبلغ 80.000 ريال، كما تم رصد 4 مخالفات في نشاط الأجرة العامة وغرمت بمبلغ إجمالي2000 ريال .

وأكّد المهندس السنتلي على استمرار الإدارة في حملاتها التفتيشية وبشكل مفاجئ للتأكد من التزام تلك المكاتب بتطبيق لوائح وأنظمة الوزارة.