أمير منطقة تبوك يدشن مشاريع للدفاع المدني بالمنطقة

دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الأثنين ، مبنى مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ومباني إدارات الدفاع المدني في محافظات الوجه وضباء وحقل وتيماء وعدداً من مراكز الدفاع المدني المنتشرة في المحافظات والمراكز.

كما وضع أمير تبوك حجر الأساس لمشروع المرحلة الثالثة لمركز تدريب الدفاع المدني ، واطلع على مراحل الإنجاز في المشروعات القائمة التي بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 230 مليون ريال .

وقال مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مستور الحارثي إن المشروعات الجديدة تضم عشرة مشاريع بتكلفة إجمالية تزيد عن 100 مليون ريال و مشاريع يجري العمل بها حالياً بتكلفة 90 مليون ريال ، ووضع حجر الأساس لمركز تدريب الدفاع المدني بتبوك ( مرحلة ثالثة ) بتكلفة 40 مليون ريال لتصل إجمالي هذه المشاريع إلى أكثر من 230 مليون ريال.