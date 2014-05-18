الرفيعة تستقبل زوار الصيف بـ5 آلاف زهرة

بدأت بلدية الرفيعة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال موسم إجازة الصيف للعام الجاري، من خلال تكثيف أعمال الصيانة والنظافة.

وأوضح رئيس بلدية الرفيعة بالنيابة عسم المطيري أن البلدية بدأت بزراعة 5 آلاف زهرة، وزيادة عدد المسطحات الخضراء، وتشجير وتزيين الشوارع والأحياء السكنية بالأشجار والشجيرات والزهور، وكذلك تأهيل جميع الحدائق لاستقبال الزائرين، إضافة إلى تحسين وتجميل مداخل المراكز والقرى، من خلال عمل أرصفة وإنارة وتركيب أشكال جمالية مستوحاة من البيئة السعودية، وزراعتها بأشجار النخيل.

وأشار إلى أنه تمت زراعة 250 نخلة على جانبي مدخل الرفيعة مع تقاطع طريق الرياض - الصداوي، ووضع إشارات مرورية ولوحات للترحيب بالزائرين، كما تم رفع وتكسير عشرات الأطنان من الحجارة لتوسعة الطرق وإعادة تدويرها واستخدامها في أحواض أشجار النخيل، وسفلتة معظم الطرق والشوارع مع إنارتها وزراعتها بأشجار النخيل والكوناكوربس.

وقال المطيري إنه تم الانتهاء من تطوير تقاطع محافظة قرية مع مركز الرفيعة، وتركيب أرصفة وبلاط وعمل مواقف على جانبي الطريق للسيارات، وتجهيز الساحات العامة بالإنارة وتمهيدها كملاعب للكرة بأنواعها، فيما تم إدخال عدد من سيارات النظافة الحديثة الضاغطة لتسهيل عمل القائم على الخدمة وتوزيع أعداد كبيرة من البراميل الحديثة والمستوعبات الكبيرة وزيادة عدد العمال خلال فترة الإجازة، ورفع الملوثات البصرية من أنقاض حجرية أو رملية الناتجة عن العواصف الرملية.

وأكد أنه تم تشديد الرقابة على جميع محلات المواد الغذائية كالمطاعم والبوفيهات، إضافة إلى محلات الحلاقة والمخابز والخضروات، ومتابعتها بشكل مستمر، وبخاصة على جميع العمال والكشف عليهم والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية أو الوبائية، إلى جانب أنه تم تكثيف عمليات رش المبيدات السائلة ومتناهية الصغر لارتفاع درجات الحرارة، لافتاً إلى أنه تم تغيير وجه المنطقة بالكامل خلال السنوات الماضية القليلة نظراً للتطور العمراني والحضاري وارتفاع عدد السكان واعتبارها من مناطق المملكة التي تتميز بوجود الثروة الحيوانية الكبيرة.