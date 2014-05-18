فريق بحثي بنجران يطور قياس الجرعات الإشعاعية

تمكن فريق بحثي بكلية الطب في جامعة نجران من تطوير شبيه إنسان (فانتوم) لدراسة جودة الصورة وقياس الجرعات الإشعاعية خلال فحوصات الأشعة المقطعية بمنطقة نجران.

وأوضح رئيس الفريق البحثي الدكتور محمد سعيد أن الدراسة تهدف إلى التحقق من مستوى جودة الصورة الإشعاعية في فحوصات الأشعة المقطعية مقارنة بالجرعات الإشعاعية.

وأبان الدكتور خليل أن الدراسة أجريت بالشراكة بين كلية الطب وكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة، بدعم من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وتم نشرها في المجلة العالمية الأسترالية للفيزياء والعلوم الهندسية في الطب.