"تراحم" القصيم تدعم أكثر من 3 آلاف نزيل وأسرهم

دعمت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة القصيم أكثر من 255 أسرة و3413 نزيلا في سجون المنطقة بما يزيد عن 3.590 مليون ريال، وذلك في إطار البرامج الإنسانية التي تنظمها للسجناء لمساعدتهم على العودة للطريق الصالح، وذلك بدعم من أمير منطقة القصيم والرئيس الفخري للجنة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وأبرز التقرير الصادر عن "تراحم" باقة البرامج التي تقدمها اللجنة للسجناء وأسرهم، ومنها: برنامج المساعدات المالية الشهرية لأسر السجناء الفقيرة لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة أثناء فترة إيقاف ولي أمرها من خلال تأمين مصدر دخل ثابت للأسرة وتأمين الأمن النفسي للسجين والحياة الكريمة لأسرته، مع تقدير أحقية الأسرة بالمساعدة بالنظر والتحري في مواردها المالية الأخرى، مثل: الضمان الاجتماعي، والجمعيات الخيرية الأخرى.

وخصصت اللجنة لأسر السجناء برنامجا لتسديد إيجار المنازل أو جزء منه، يهدف الحفاظ على ترابط وتماسك أسرة السجين والتخفيف عنهم في مصابهم، علاوة على دعم برامج الإصلاح في السجون من خلال طمأنة السجين على أوضاع أسرته وأمور حياتهم إلى جانب دعمهم ببرنامج "تفريج كربة" لتقديم المساعدات المالية لمن أوقفوا بسبب عجزهم عن تسديد ديونهم لظروف قاهرة.

وتقدم اللجنة دورات تدريبية لنزلاء الإصلاحيات لتزويدهم بالمعارف اللازمة التي تساعد على تعديل سلوكياتهم والمهارات التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل، وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً، وتوفير العمل لأسرهم، ودعمهم عن طريق توفير التعليم المستمر لهم وتشجيع المتفوقين منهم في التعليم العام داخل السجن، علاوة على دعم البرامج التوعوية للسجناء التي تضمن بحول الله تعالى عدم انتكاسته والعودة إلى الجريمة بعد الإفراج عنه، واعتماده على نفسه وعدم الحاجة للآخرين.