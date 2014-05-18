26 نادياً صيفياً بالطائف

تنفذ الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف في 26 من الشهر الجاري 26 برامجاً، ضمن فعاليات الأندية الموسمية الصيفية لهذا العام 1435 هـــ.

وأوضحت إدارة تعليم الطائف أن البرامج المنفذة لهذا العام حددت في 26 نادياً صيفياً أعدت وجهزت تجهيزاً عالياً، فيما سيكون الخامس من شعبان المقبل موعداً لبدء فترة تسجيل المشاركين فيها من طلبة جميع المراحل التعليمية بمختلف الأعمار.

وتهدف الأندية الموسمية إلى استثمار الأوقات الحرة بالبرامج والأنشطة المتنوعة، وترسيخ القيم الأصيلة للانتماء الوطني، وبناء الشخصية الإسلامية والمتوازنة بين مكوناتها النفسية والفكرية والاجتماعية والبدنية والمعرفية، وتنمية القيم والاتجاهات السليمة، وصقل المهارات في مجالات الحياة المتنوعة، وتنمية قيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع.