أمير الرياض يستقبل مدير "الأمر بالمعروف"

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله، الأحد، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض محمد العصيمي، يرافقه المدير العام المساعد لفرع الهيئة بالرياض مشعل بن علي الخطاف وأصحاب الفضيلة مديروا الإدارات بالفرع وذلك في قصر الحكم بالرياض.

وقد عبر الأمير تركي عن شكره وتقديره للمدير العام ومرافقيه، كما أشاد بعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر أن خيرية الأمة قد علّقت بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، مبيناً أهمية التواصل والتعاون فيما يخدم المجتمع .