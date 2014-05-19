إمارة نجران توقع مذكرة تفاهم لتطوير منسوبيها

وقعت إمارة منطقة نجران وجامعة نجران مذكرة تعاون لتطوير الجوانب التدريبية لمنسوبي الإمارة اليوم، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالله القحطاني ومدير الجامعة الدكتور محمد الحسن.

وأوضح وكيل إمارة منطقة نجران أن هذه الاتفاقية تمثل جزءا من التعاون الدائم بين إمارة المنطقة والجامعة في جميع المجالات التي تعود بالنفع على المجتمع بشكل عام، كما تهدف إلى تنمية مهارات موظفي الإمارة في مختلف المجالات، مما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، نوه مدير جامعة نجران بالشراكة التي توقعها الجامعة مع مختلف الجهات الحكومية أو الخاصة التي وصفها بأنها تقع ضمن المسؤولية الاجتماعية والثقافية التي تقوم بها الجامعة.

وأكد الدكتور الحسن أن الجامعة على استعداد تام للتعاون مع جميع الجهات لما فيه الصالح العام وبما يخدم المجتمع في منطقة نجران، خصوصا بعد اكتمال الانتقال للمدينة الجامعية التي تحتوي على مرافق حيوية كبيرة ستعود بالفائدة على الجميع.

من جانبه أوضح وكيل إمارة منطقة نجران المساعد للشؤون التطويرية وتقنية المعلومات عبدالله عنكيص أنه سيتم تكوين فريق عمل مشترك من المختصين من إمارة المنطقة وجامعة نجران يتم من خلاله تفعيل ما تضمنته مذكرة التعاون التي اشتملت على الاستفادة من إمكانات وخبرات الجامعة في مجال التدريب، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وبرامج تعلم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وكذلك عقد ورش عمل وحلقات للنقاش تسهم في تطوير أداء موظفي الإمارة.