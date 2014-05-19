الأحساء تستضيف المؤتمر الدولي للكشف عن سرطان الثدي

تنظم مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، ممثلة في إدارة الكشف المبكّر للأورام، يوم الأربعاء 28 مايو الجاري المؤتمر الدولي الأول للكشف المبكّر لسرطان الثدي بين الحاضر والمستقبل, برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وأوضح مدير إدارة الكشف المبكر للأورام الدكتور عمر بايمين أن المؤتمر يهدف إلى جمع الخبراء في مجال الكشف المبكر لسرطان الثدي من شتى دول العالم لمناقشة أحدث الأساليب والعلاجات لهذا المرض, وسيشارك في المؤتمر 30 طبيباً مختصاً في سرطان الثدي من دول عربية وأجنبية ومن مناطق السعودية.

وأضاف بايمين أن المؤتمر يهدف لتوحيد الجهود حول سرطان الثدي ومعرفة الطرق العلاجية الحديثة في مكافحته، ومن أبرزها التجربة السنغافورية للكشف المبكر لسرطان الثدي والخلافات في الكشف عن سرطان الثدي، ودور الأشعة المغناطيسية في برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي ودور الخزعات في تشخيص سرطان الثدي واحتياجات برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي مضمونة الجودة، وفحص الثدي في أوروبا ومراجعة حالات مثيرة للاهتمام في تصوير الثدي.