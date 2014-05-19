انطلاق فعاليات أولمبياد الروبوت التقني بالخرج

تبدأ غداً فعاليات أولمبياد الروبوت التقني الثالث على مستوى المملكة الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتستضيفه الكلية التقنية بالخرج.

وأوضح عميد الكلية يوسف الجاسر أن برنامج الأولمبياد يهدف إلى نشر ثقافة الروبوت والتعريف به، وتأهيل وتحفيز المشاركين من المدربين والمتدربين لاستخدام تقنيات الروبوت في الحياة العملية، وإكساب المشاركين المهارات العلمية والعملية التطبيقية في المجالات التخصصية المختلفة، وإيجاد بيئة تنافسية تهدف إلى بناء وتعزيز الثقة بالنفس، وتنمية مهارات التعاون مع فريق العمل الواحد.

وأبان أن مسابقة أولمبياد الروبوت التقني الثالث التي تستمر ثلاثة أيام تشتمل على مسابقات وتطبيقات في مجال الروبوت بين فرق الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بمختلف مناطق المملكة، وتتكون من ثلاثة مسارات: الأول مسابقة الحل الابتكاري باستخدام الحقيبة الأساسية لـ vex robotics وهي عبارة عن طرح مهمة يجب إنجازها ذاتياً، حيث يقوم المتسابقون بتجميع وبرمجة الروبوت وحساسات الحركة والأضواء والألوان خلال مدة محددة.

والمسار الثاني مسابقة الروبوت الابتكارية باستخدام معالج vex Cortex حيث تقوم الفرق المشاركة بتقديم تطبيق ابتكاري لروبوت يعمل ذاتياً ليؤدي خدمة صناعية أو بيئية.

في حين سيكون المسار الثالث Toss UP وهو عبارة عن مسابقة بين فريقين كل فريق لديه روبوتين في حلبة المسابقة حسب القوانين المحددة.