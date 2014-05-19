توقيع عقود 45 مشروعاً تنموياً في الباحة

وقع أمين منطقة الباحة المهندس محمد المجلي أكثر من 45 عقداً للتنمية والمشاريع الخدمية بجميع بلديات المنطقة بمبلغ تجاوز 246 مليون ريال.

وأوضح المهندس المجلي أن العقود الموقعة تشمل مشروعات نظافة مدينة الباحة ودراسات وإشراف للأمانة والبلديات التابعة، وتطوير وادي قوب ودراسات وإشراف للأمانة والبلديات التابعة مرحلة ثانية وسفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات والقرى التابعة لها وإنشاء وتطوير المنطقة الصناعية مع الدراسة والإشراف مرحلة ثانية وفتح طرق بالمخططات المعتمدة مرحلة ثانية وفتح طرق بالمخططات المعتمدة المرحلة الثانية، وإنشاء حديقة وساحات وممرات مشاه بالقرى، ودرء أخطار السيول بلدية محافظة المخواه وسفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات التابعة (بلدية المخواه).

وبين أن العقود تضمنت إنشاء المنطقة الصناعية ببلجرشي وتحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات التابعة ببلدية محافظة بلجرشي وتطوير قرى تراثية وإنشاء جسر مشاة وإنشاء مبنى البلدية مع كراج ومستودع وتحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات ودرء أخطار السيول ودراسات وإشراف للأمانة والبلديات التابعة بلدية بلجرشي وتسوير مقابر بلدية قلوة ودراسات وإشراف للأمانة والبلديات التابعة لبلدية بني حسن ومشروع تطوير مركزي جرب كرا ومشروع مركزي خدمات بالعقيق، إلى جانب تطوير المنتزهات وإنشاء حديقة وممرات ومشاه وساحات وتحسين وتجميل المداخل وإنشاء أسواق خضار وفواكه ولحوم وإنشاء ساحات وحدائق وممرات مشاة بغامد الزناد.

وأضاف أنه سيتم إنشاء كوبري على طريق الكدف المؤدي إلى المطار بني كبير وإنشاء وتطوير المنطقة الصناعية وتطوير القرى التراثية وسفلتة وأرصفة وإنارة وتحسين وتجميل المداخل ببني كبير، وسفلتة وأرصفة وإنارة وإنشاء عبارات وجدران استنادية ودرء إخطار السيول وتصريف مياه الإمطار بمعشوقة، إلى جانب مشروعات التخلص من النفايات وردم المستنقعات المرحلة الثالثة وإنشاء ساحات شعبية وإنشاء حدائق وممرات مشاة وساحات وإنشاء المنطقة الصناعية وسفلتة وأرصفة وإنارة وتحسين وتجميل المداخل ومشروع دراسة وإشراف بمحافظة الحجرة.

وأشار المجلي إلى أن المشروعات شملت مشروع صيانة الجدران الخرسانية الاستنادية بمحافظة المندق وصيانة الحديقة الشمالية ببالخزمر وصيانة ملاعب ومدرجات ومصلى مرافق البلدية بالمندق وقطعيات لتوسعة الطرق الرئيسة بالمندق (سفلتة وأرصفة وإنارة) وتسوير مقابر بلدية محافظة المندق، موجهاً المختصين بوكالة التعمير ووكالة المشاريع ووكالة الخدمات ورؤساء البلديات بسرعة تسليم هذه العقود للمقاولين للبدء فيها والإشراف عليها.