وزارة الصحة تفتتح 7 مراكز بالقصيم

اعتمدت وزارة الصحة افتتاح 7 مراكز صحية بمنطقة القصيم في ميزانية هذا العام، سعياً لتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية في المواقع المحتاجة بالمنطقة.

وأوضح مساعد المدير العام للتخطيط والتدريب بصحة القصيم عبدالله النصار أن اعتماد المراكز الصحية جاء بعد موافقة مجلس منطقة القصيم عليها وهي: مركز صحي شرق الحي الأخضر ببريدة، ومركز صحي جنوب الملك خالد بعنيزة، ومركز صحي البندرية، ومركز صحي الجديدات، ومركز صحي العماير - ومركز عماير سعيدة، ومركز صحي غاف الجواء، ومركز صحي طلحة.

وأشار النصار إلى أن لدى صحة القصيم معايير في افتتاح المراكز الصحية تطبّق بشكل دقيق حسب الأولوية، مؤكداً أن افتتاح هذه المراكز تمت بمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، وفق توجيهات أمير منطقة القصيم ونائبه ودعم وزير الصحة.