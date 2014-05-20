إغلاق 3 محال تجارية برأس تنورة

أغلقت بلدية محافظة رأس تنورة 3 محال تجارية، وصادرت أكثر من 20 كيلوغراماً من المواد الغذائية، خلال جولات ميدانية "مفاجئة" نُفذت مؤخراً، شملت عدداً من الأحياء، وأسفرت عن رصد 29 مخالفة.

وأوضح رئيس بلدية رأس تنورة المهندس صالح الملحم أن البلدية نفذت خلال شهر جمادى الآخرة الماضي 38 جولة ميدانية مفاجئة ومكثفة على المطاعم والأسواق، شملت 390 محلاً، بعد أن قامت بمسح شامل لجميع المحال والمطاعم، بهدف تصحيح أوضاعها.

وأشار إلى أن المواد الغذائية المخالفة التي صادرتها بلدية المحافظة بلغت 20 كيلوغراماً، وبلغ حجم الغرامات المالية تجاوزت 31 ألف ريال.

وأكد الملحم أن الحملات الأسبوعية ستستمر أسبوعياً وبشكل مفاجئ، لتصحيح أوضاع جميع المنشآت المخالفة، مبيناً أن هذه الحملات كشفت العديد من المخالفات البلدية، ووجود معدات وأدوات غير صالحة للاستخدام في المنشآت الغذائية، إضافة إلى عدم تقيّد بعض المطاعم بالنظافة العامة وتطبيق الشروط واللوائح الخاصة بتقديم الأطعمة، وبخاصة عمليات التخزين، إذ وُجد الكثير من المواد الغذائية مخزنة تحت الأرفف، والبعض الآخر مكشوفاً ومعرضاً للأوبئة والحشرات وغيرها من المخالفات.