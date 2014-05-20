اختتام أنشطة التربية والتعليم شمال حائل

اختتم مكتب الشمال بتعليم حائل أمس أنشطة وبرامج للعام الدراسي الحالي بحضور مدير الإشراف التربوي بتعليم حائل مثقال المطر ومدير عام النشاط الطلابي بتعليم حائل عارف الحربي وعدد من القيادات التربوية والتعليمية.

وأوضح مدير مكتب التربية والتعليم بشمال حائل غازي المشهور خلال حفل الختامي أن المكتب أنجز خلال العام الدراسي العديد من البرامج والدورات واضحة الأثر في الميدان التربوي، والتي اشتملت على مشروعات مستقبلية تضمنت دمج التقنية بالتعليم، إلى جانب برامج تربوية وتطويرية شاملة نتج عنها مدخلات تربوية رائدة، منوهاً بدعم الجهات والقطاعات المتعاونة والمساهمة.