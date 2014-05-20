بلدية حفر الباطن تضبط لحوماً فاسدة

ضبطت بلدية محافظة حفر الباطن متمثلة في وكالة البلدية لشئون الخدمات (إدارة صحة البيئة) مؤخراً، ثلاجة غذائية تقوم ببيع وعرض لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة سوء التخزين، بلغت كميتها 250 كيلوغراماً، حيث تم إتلافها وفق الأنظمة البلدية المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة حفر الباطن نايف بن سعيدان أن عملية الضبط جاءت نتيجة الجهود المبذولة من قبل البلدية للحفاظ على الصحة العامة من خلال جولات ميدانية مكثفة على جميع محلات تداول الأغذية التي تشمل جميع المطاعم والكافيتريات ومحلات إعداد المواد الغذائية، وأسواق اللحوم، والأسماك والدواجن، والخضار ومحلات الجزارة، والمطابخ، للحد من ظاهرة التسمم الغذائي في موسم الصيف والقضاء عليها، وكذلك التأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية بمحلات تداول الأغذية، وحصول جميع العاملين فيها على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض، والتأكد من أن جميع الذبائح المعروضة مذبوحة بطريقة صحية، وعليها أختام البلدية.

وتم التشديد على عدم نقل اللحوم والدواجن الطازجة أو المجمدة بسيارات غير مبردة أو مجمدة، والتأكد من نظافة الثلاجات وعدم تراكم الثلج بها وتخزين المواد الغذائية في درجات الحرارة المناسبة، علاوة على التأكد من صلاحية الأدوات والأواني المستخدمة في التقطيع والتجهيز والطبخ وإتلاف غير الصالح منها.