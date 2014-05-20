بلدي الشرقية يبحث تذليل المعوقات بالمنطقة

عقد المجلس البلدي لحاضرة الدمام اليوم اجتماعه الـ36 برئاسة رئيس المجلس البلدي المهندس نبيل الجامع وحضور أعضاء المجلس البلدي, وذلك بمقر المجلس في أمانة المنطقة الشرقية بالدمام.

وتم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال المطروح ومناقشة جميع البنود الواردة فيه، حيث تم الاطلاع على عرض مرئي مقدم من أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات عن تطوير سوق الخضار والفواكه المركزي بمحافظة الخبر، الذي تهدف الأمانة من وراء تطويره إلى إعادة النظر في الاستخدام الحالي وتحويل الموقع إلى مركز استثماري عمراني جديد ومستدام يحاكي متطلبات مجتمع متعدد الثقافات من مواطنين ومقيمين ورواد للمنطقة الشرقية.

كما استعرض المجلس مقترحات وشكاوى المواطنين مع الجهات ذات العلاقة بأمانة المنطقة الشرقية لوضع الحلول للشكاوى والأخذ بما جاء من مقترحات ومنها تطوير مقبرة الدمام، حيث اطلع الأعضاء على ما قامت به الأمانة من أعمال تطوير لأرصفة وإنارة وصيانة لمكونات المقبرة.

وقدم عضو المجلس الدكتور عماد الجريفاني مقترحه حيال إنشاء تطبيق إلكتروني يضاف لقنوات التواصل المتاحة حالياً فيما بين المواطن والأمانة، كما استمع المجلس للتقرير المعد من قبل عضو المجلس الدكتور فهد الخالدي عن نتائج قرعة توزيع منح الأراضي السامية بمحافظة النعيرية التي أجريت بأمانة المنطقة الشرقية يوم الاثنين 2-6-1435هـ واستمرت لمدة ثلاثة أيام، الذي بلغ عدد الممنوحين فيها 2545 مواطنًا، حيث اشتمل التقرير على إحصائيات لعدد المواطنين الحاضرين للقرعة والعدد الإجمالي للقطع, بالإضافة إلى عدد القطع الموزعة والمتبقية.

كما ناقش المجلس مشروع الميزانية المقترحة لحاضرة الدمام للسنة المالية القادمة 1437-1436هـ تمهيداً لإقرارها من قبل المجلس, إضافة إلى عدة مواضيع متفرقة تتعلق بالمجلس البلدي وشكاوى المواطنين الواردة للمجلس.