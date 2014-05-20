"تعليم جدة" يدشن المراكز العلمية المتنقلة

دشن مدير عام التربية والتعليم بجدة عبدالله الثقفي، اليوم، تجربة المراكز العلمية المتنقلة بإحدى المدارس الابتدائية بجدة، بحضور عدد من مسؤولي قطاع التربية والتعليم.

واستمع مدير تعليم جدة إلى شرح عن المراكز التعليمية المتنقلة ودورها في دفع عجلة الموهوبين، ثم شاهد عرضاً مرئياً بعنوان "رؤية ملك"، والذي تضمن ما يجده التعليم وتطويره من رعاية ودعم من القيادة بشكل عام، والمراكز العلمية بشكل خاص.

ونفذ عدد من الطلاب الموهوبين ثلاث تجارب علمية نالت إعجاب الحاضرين، تلاها جولة لمدير تعليم جدة ومساعده داخل ورش المراكز العلمية، والتي تشمل العلوم المرحة، والهندسة والروبوت، والتقنية والاتصالات، والطيران، وكذلك القبة السماوية الخاصة بعلم الفلك والتشريح.