ورشة عمل لتطوير البرامج السياحية في الأحساء

نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالأحساء اليوم ورشة عمل بعنوان "تطوير البرامج السياحية وتفعيل دور الشركاء في صناعة السياحة" بمشاركة أكثر من 40 شخصاً من ممثلي الجهات الحكومية كجوازات المطار، والشرطة، والأمانة، وجامعة الملك فيصل، وهيئة الري والصرف، والقطاع الخاص وملاك المتاحف الخاصة وملاك وكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات.

وأكد مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في محافظة الأحساء علي الحاجي في افتتاحه للورشة أهمية الشركة في تنمية صناعة السياحة في المحافظة، وتقديم التجربة السياحية المتكاملة للسياح.

ودعا إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص استعداداً لموسم الصيف الحافل بالمهرجانات والفعاليات، مضيفاً أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في تفعيل شراكاتها مع الجهات المعنية بالشأن السياحي، وأنها وقعت في هذا الجانب العديد من مذكرات التعاون مع الوزارات والإمارات والجامعات.