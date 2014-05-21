تدشين مرافق ومنشآت قاعدة طيران الأمن بعسير

دشن قائد عام طيران الأمن، اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي، اليوم، عددا من المنشآت الجديدة بقاعدة طيران الأمن بمنطقة عسير، كما اطلع خلال الجولة الميدانية على هناجر الطائرات والمنشآت والمكاتب الإدارية، ومباني الإسكان والمنشآت الرياضية، وتدشين مبنى المركز الطبي ومركز التدريب.

وقال اللواء إن المنشآت الجديدة تعد جزءا من مشروع ضخم لتطوير وإعادة تأهيل المنشآت والمرافق بقواعد طيران الأمن بوزارة الداخلية في مناطق المملكة، وفق أحدث المواصفات الهندسية العالمية في هذا المجال.

من جانبه، قال قائد قاعدة طيران الأمن بمنطقة عسير، العميد الطيار خالد أبو عجمة، إن قاعدة طيران الأمن بمنطقة عسير منذ إنشائها عام 1405هـ مرت بعدد من المراحل التطويرية التي تمت بفضل الله ثم برعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة، حيث مرت مراحل التطوير الحديثة بمرحلتين، الأولى إنشاء هنجر ومهابط للطائرات ومكاتب إدارية ومركز التدريب ومستودعات قطع الغيار، وورش لصيانة الآليات والمعدات ومبنى فرقة الإطفاء.

وأكد العميد أبو عجمة أن المرحلة الثانية جرى فيها تأهيل وتوسعة هنجر الطائرات القديم، وإنشاء مكاتب للصيانة والعيادة الطبية، وسكن الضباط والأفراد، ونادٍ للضباط ومسبح وملاعب رياضية.