صحة الباحة تناقش الخدمات الصحية في القرى

عقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة، حسين الرويلي، أمس لقاء مفتوحاً مع مشايخ وأعيان وأهالي محافظة القرى، وذلك بقصر البرود للاحتفالات بالمحافظة.

وتخلل اللقاء عدة عروض مرئية عن الخدمات العلاجية والإمداد والطب الوقائي والمشروعات الهندسية لصحة الباحة، وما تقدمه للأهالي بشكل عام، ولمحافظة القرى ومراكزها وقراها بشكل خاص، كما استعرضت المشروعات الجاري تنفيذها، وما اعتمد منها وجارٍ ترسيته.

وقدمت محاضرة عن مرض "كورونا"، وعرض مشهد تمثيلي يتحدث عن دخول مريض مصاب بالمرض لطوارئ المستشفى، وكيفية استقباله والتعامل مع الحالة، بعدها أتيحت الفرصة لاستفسارات الحضور عن المرض وطرق الوقاية منه والتعامل معه.