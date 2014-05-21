صحة الطائف تدرب 40 مختصاً على استخدام المضادات

نظمت إدارة التدريب بصحة الطائف، بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل بالطائف، يوم أمس، دورة عن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بحضور 40 مختصاً ومختصة، وذلك بقاعة المحاضرات الكبرى بمستشفى الملك فيصل.

وأوضح الناطق الإعلامي لصحة الطائف، سراج الحميدان، أن الكثير من المضادات الحيوية يتم استخدامها بين عامة الناس والمجتمع، وإن من الأمور المهمة لتحسين صرف استخدام المضادات الحيوية بمراكز الرعاية الصحية الأولية هو تقنين استخدامها استنادا إلى الطب المبني على البراهين والذي يعتمد على توجيه الأطباء بالشكل الملائم والأمثل.

وبين الحميدان أن البرنامج العلمي لهذه الدورة مهم للعاملين في القطاع الصحي والقائمين على صرف المضادات الحيوية المختلفة، وسيزيد البرنامج من ثقة الحاضرين والمشاركين بمساعدة المرضى بفهم متى يكون في حاجة إلى المضادات الحيوية، حيث إن البرنامج سيغطي المقترحات الأساسية لصرف المضادات الحيوية وما قد يؤدي حيال حدوث المقاومة للعلاج.