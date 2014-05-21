قبول أكثر من 13 ألف طالب بجامعة تبوك

وافقت جامعة تبوك على قبول 13450 طالباً وطالبة بكليات الجامعة لدرجة البكالوريوس في المسارات التالية ( انتظام - تجسير - انتساب مطور ) ومادونه للعام الجامعي 1435/1436هـ، والموافقة أيضاً على قبول 300 طالب وطالبة في تسعة برامج للماجستير تقدمها بعض كليات الجامعة ( انتظام ، موازي ) للعام الدراسي 1435/1436هـ.

ورأس مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز العنزي اليوم الاجتماع السادس لمجلس الجامعة 1434/1435هـ، بحضور الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح ، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالجامعة.

وأوضح المشرف على إدارة الاعلام والمتحدث الرسمي للجامعة الدكتور محمد الثبيتي أنه تم خلال الاجتماع المصادقة على القرارات الصادرة من مدير الجامعة بتعيين 16 مساعد، والمصادقة على قرارات الابتعاث والتدريب الصادرة من مدير الجامعة لعدد 21 مبتعثاً لدراسة مرحلة اللغة ومرحلة الماجستير ومرحلة الدكتوراه في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ، وكذلك الابتعاث الداخلي لكل من جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز.