مدني الرياض يحذر من إهمال وسائل السلامة في الصيف

حذر الدفاع المدني بمنطقة الرياض المواطنين والمقيمين من أخطار التحميل الزائد للأجهزة الكهربائية على مآخذ الكهرباء، وما ينتج عنه من حرارة عالية قد تؤدي - لا قدر الله - إلى حدوث التماسات وحرائق في التوصيلات والأجهزة، خاصة في فصل الصيف الذي يعد أكثر فصول السنة تسجيلاً للحوادث المنزلية.

وأكد الدفاع المدني أن هناك سببين للحرائق، إما إهمال أو عدم المعرفة من قبل الأهالي للإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في مثل هذا الوقت الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، وبالتالي بقاء الناس في منازلهم فترات طويلة، وإطلاق أجهزة التكييف بأقصى طاقتها في جميع أرجاء المنزل في وقت واحد، مما يؤدي إلى زيادة الحمل على القواطع والتوصيلات، مشيراً إلى أن هذه الأسباب يمكن تلافيها باتباع إرشادات السلامة الوقائية للتأكد من الجهد الكهربائي للجهاز، والتأكد من أن الدائرة الكهربائية مزودة بقاطع كهربائي مناسب للجهد المستخدم مع مراعاة عدم تحميل المآخذ لأكثر من طاقتها، واستخدام التوصيلات الكهربائية الجيدة، وإيقاف تشغيل أجهزة التكييف غير الضرورية قبل الذهاب إلى النوم، وفصل جميع الأجهزة الكهربائية من المآخذ، وأهمها الأجهزة الإلكترونية.

وشددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض على أصحاب المركبات بضرورة تهيئتها لفصل الصيف بفحصها جيداً للحد من الحرارة الزائدة في المحرك، والتي قد تؤدي إلى احتراق المركبة، كما دعت الراغبين في السفر خلال إجازة الصيف إلى إيقاف جميع الأجهزة الكهربائية في المنزل، وإحكام غلق أسطوانات الغاز وإبعادها عن أشعة الشمس المباشرة.