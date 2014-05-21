مستشفى الملك فهد ببريدة ينظم ندوة عن "كورونا"

نظم مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، اليوم، فعاليات الندوة التوعوية بعنوان "التصدي بفيروس كورونا"، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم الدكتور صلاح الخراز.

وأوضح الدكتور الخراز أن الندوة تهدف إلى إيضاح الإجراءات والسياسات التي تتعلق بالتحكم والتعامل مع الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، مبينا أن الندوة تعد جزءا من التنظيمات والخطط التي أعدتها صحة القصيم للتعامل مع فيروس كورونا.

من جانبه، وأوضح مدير مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، رئيس لجنة التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، الدكتور أحمد السلوم، أن الندوة تستهدف مديري المستشفيات والقطاعات الصحية بالمنطقة لإطلاعهم على آلية التعامل مع فيروس كورونا، إيماناً بأهمية الدور الذي يقومون به في التعامل مع الحالات المكتشفة.