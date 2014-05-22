الملحقية الثقافية في الصين تنظم مسابقة ثقافية

نظمت الملحقية الثقافية بسفارة السعودية في بكين مسابقتها الثقافية الأُولى للعام الجامعي 2013 / 2014م لعموم الطلبة السعوديين الدارسين في الصين.

وأكد لـ"العربية.نت" مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالملحقية الثقافية أحمد عسيري بأن المسابقة الثقافية اشتملت على أربعة محاور؛ هي: مسابقة الأبحاث العلمية، والإلقاء باللغة الصينية (الخطابة)، والأفلام الوثائقية، ومسابقة المجالات الفنية؛ (الرسم التشكيلي، التصوير التشكيلي، الرسم الكاريكاتوري، الخط العربي والصيني، التصوير الضوئي.

وقد حكم جميع المشاركات نخبة من أساتذة الجامعات الصينية. وستسلم الجوائز للطلبة الفائزين من خلال مراسم حفل تكريم الخريجين الثاني برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بكين المهندس يحيى الزيد، هذا وقد هنأ الملحق الثقافي الدكتور صالح القسومي الطلبة الفائزين لتميزهم الثقافي، وحثّهم على الاستمرار فيما يخدم الارتقاء بسمعة بلدهم السعودية.