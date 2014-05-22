صحة جدة توعِّي المدارس ضد كورونا

أقامت الشؤون الصحية بمحافظة جدة حملة توعية ضد فيروس (كورونا) في الأماكن التي تشهد كثافة بشرية بالمحافظة، من خلال توعية 23.432 طالباً في 48 مدرسة للبنين و38.211 طالبة في 103 مدارس للبنات في مختلف المراحل الدراسية.

وأشار مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي باداوود إلى أن فريق التوعية الصحية قام خلال الحملات بزيارة عدد من الإدارات الحكومية استفاد منها 12.236 ألف موظف وتم توزيع 30 ألف مطوية توعوية، مشيراً إلى أن هذه الحملات التوعوية شملت عدداً من الأسواق والمولات التجارية بالمحافظة تم خلالها توزيع 13.2 ألف منشور توعوي، كما تمت توعية 60% من العاملين في المراكز الصحية إلى جانب إلقاء 30 محاضرة توعوية في عدد من الجهات العاملة في المحافظة.

وبين أن هذه الحملات شملت المساجد بجدة من خلال توزيع أكثر من 1510 ملصقات، إلى جانب شرح الطرق العلمية للوقاية من الفيروس وطريقة التعامل معه في حالة الاشتباه بالإصابة أو مخالطة شخص مصاب.