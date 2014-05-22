مقترح بتشكيل لجنة لإصلاح ذات البين في ينبع

ناقش اجتماع مجلس إدارة جمعية الزواج ورعاية الأسرة بينبع تشكيل لجنة إصلاح ذات البين، وذلك برئاسة محافظ ينبع المهندس مساعد السليم وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وبحث الاجتماع الآلية الخاصة بتشكيل لجنة لإصلاح ذات البين في المحافظة وأساليب عملها والنتائج المرجوة من إطلاقها.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة بمحافظة ينبع الشيخ محمد الكلثمي أن الجمعية أقامت مؤخرًا حفل الزواج الجماعي هذا العام لمائتين وخمسين شابًا وفتاة برعاية مؤسسة إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم الخيرية، مبينًا أن الجمعية نفذت خلال العام المنصرم 12 دورة تأهيلية عامة للمقبلين على الزواج.