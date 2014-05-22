وظائف "عمد" شاغرة في جدة

أعلنت شرطة محافظة جدة عن توفر وظائف "عمد" شاغرة لأحياء الواسطة والبخارية والزهراء و النزلة اليمانية الجنوبية وغليل الشرقي واليمن والبحر والمحمدية الشرقية.

واشترطت في أن يكون المتقدم سعودياً وألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً وأن يكون من سكان الحي ومقيماً فيه بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار ومن العارفين بأحوال السكان فيه، على أن تستمر إقامته طيلة شغل الوظيفة.

كما يشترط ألّا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله تأديبياً من وظيفة عمدة أو من أي وظيفة عامة أخرى، وأن يكون سالماً من العاهات التي لا تمكنه من القيام بمهام وظيفته على أن تثبت لياقته بتقرير طبي صادر من جهة طبية رسمية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الأخلاق الفاضلة المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق، وأن تتوفر لديه شروط الوظيفة، وأن يكون لديه الثانوية العامة كحد أدنى مع خبرة لمدة أربع سنوات.

ودعت شرطة محافظة جدة ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة التقدم بطلبه للجنة الفرعية لتعيين العمد بمحافظة جدة بمركز شرطة الجامعة بدءًا من يوم الأحد المقبل لمدة 30 يوماً، مصطحباً معه المؤهلات العلمية وبطاقة الهوية.