"شؤون الزراعة" بتبوك تنظم منتدى تثقيفياً

تنظم الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك الاثنين المقبل منتدى تثقيفيًّا واستشاريًّا، يهدف إلى تثقيف المزارعين في الميكنة الزراعية وطرق استخدامها لتوفير الإنتاج الزراعي، بحضور مدير عام الشؤون الزراعة بمنطقة تبوك المهندس فايز العنزي.

وأوضح منسق المنتدى حمود العنزي أن المنتدى سيتطرق إلى صيانة بعض الماكينات الزراعية، والحراثات الزراعية، مشيراً إلى أنه سيشارك في المنتدى نخبة من المهندسين المتخصصين في هذا المجال.

وبين أنه تم توجيه الدعوة من قبل الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك للمزارعين والمهتمين لحضور هذا المنتدى، وقال إنه سيتم فتح المجال للإجابة على أسئلة واستفسارات المزارعين.