إغلاق 126 محلاً في حفر الباطن

نفذت بلدية محافظة حفر الباطن خلال الستة شهور الماضية 5204 جولات ميدانية على المطاعم والأسواق، أسفرت عن إغلاق 126 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية، ومصادرة 4248 كيلوغراماً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، إضافة إلى تحرير 1705 مخالفات.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة نايف بن سعيدان أن البلدية أصدرت خلال تلك الفترة 1582 رخصة، منها 1047 رخصة جديدة.

ودعا رئيس البلدية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أية مخالفات أو شكاوى على هاتف طوارئ البلدية رقم 940 الخاص باستقبال البلاغات والملاحظات البلدية على مدار الساعة.