برنامج تنموي للفتيات في جازان

قدم معرض "بارعة" الأول لصناعة الأثاث والملبوسات فرصة العمل لنحو 100 فتاة بمنطقة جازان لعرض منتجاتهن في مجالات تصنيع الأثاث والديكورات والملابس الموحدة والتنجيد وأنواع المفروشات.

وجاء المعرض بإشراف من إدارة البرامج التنموية بمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، ويختتم نشاطاته في وقت لاحق من مساء اليوم بمركز كادي مول التجاري بمدينة جيزان، حيث لبى المعرض طموحات الفتيات وعزز من قدرتهن في الاعتماد على أنفسهن أمام سوق العمل.

ووصفت المديرة التنفيذية لبرنامج" بارعة" عائشة بنت محمد الشبيلي في حديثها لمراسل وكالة الأنباء السعودية نتائج المعرض بالمتميزة، حيث حقق أهدافاً إيجابية في التعريف بمنتجات الفتيات لدى رجال وسيدات الأعمال ومختلف أفراد المجتمع ومنحهن فرصة للتسويق والتعريف بتلك المنتجات، مبرزة توقيع عدد من اتفاقيات العمل بين برنامج "بارعة" بإشراف مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، وبين عدد من رجال الأعمال بإشراف الغرفة التجارية الصناعية بجازان، والتي بموجبها ستقوم فتيات من المركز بتأثيث عدد من الفنادق والمرافق التجارية بجازان.

ويعد برنامج "بارعة" الذي انطلق في جازان قبل نحو ثلاث سنوات واحداً من البرامج التنموية المتخصصة للمؤسسة في تأهيل الفتيات وتمكينهن من المشاركة والاعتماد على أنفسهن أمام سوق العمل، وذلك عن طريق برامج نوعية استثمرت قدرات الفتيات فعملت على توعيتهن وتثقيفهن، فيما شهد البرنامج دورات تدريبية وتطويرية وتأهيلية في مجالات تصنيع الأثاث والديكورات والملابس الموحدة والتنجيد وأنواع المفروشات.

وبدت الفتيات العارضات على درجة من الثقة والكفاءة بمجالات عملهن، فيما قدمن بفخر شرحاً وعرضاً وافياً للزائرات اللاتي اكتظ بهن المعرض، معبرات عن سعادتهن البالغة بالمشاركة في برنامج "بارعة" الذي أحدث نقلات متميزة في الحياة جعلتهن أكثر ثقة بالنفس، وأسهمت في منحهن فرصة التحول من الاعتماد على الآخرين إلى الاعتماد على النفس، وبالتالي أصبحن عضوات فاعلات ومنتجات، معربات عن بالغ التقدير والشكر للدور التنموي الرائد لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي في هذا المجال.