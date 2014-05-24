تأهيل 40 من المهتمين بالسياحة في الشرقية

ينظم فرع هيئة السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية بالتنسيق مع هيئة السياحة العالمية غداً المرحلة الأولى من برنامج ورشة العمل التدريبية التأهيلية للشركاء المرخص لهم والمهتمين بالأنشطة السياحية في المنطقة الشرقية وذلك بفندق كورال بمحافظة الخبر.

وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان إن الهدف من البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام هو تطوير وتأهيل 40 من مقدمي الخدمات السياحية والمهتمين بالنشاط السياحي بالمنطقة من مكاتب السفر والسياحة، والإيواء (وحدات سكنية مفروشة والفنادق، والمنتجعات)، والترفيه والجذب السياحي، ومنظمي الرحلات السياحية، والمتاحف الخاصة، والتراث العمراني، وأصحاب الحرف والصناعات اليدوية، إضافة إلى النقل السياحي، ومنظمي المعارض والفعاليات والمؤتمرات، مبيناً أن البرنامج يحتوي على جزأين: الأول تأهيلي والجزء الثاني تأهيل تخصصي حسب النشاط، حيث يعد البرنامج شرطاً أساسياً من شروط الحصول على الترخيص.

وأشار إلى أن البرنامج يُعرف بأهمية السياحة وأثرها في الاقتصاد السعودي، والتعريف بأهداف واستراتيجية تنمية السياحة الوطنية، والعلاقة بين الهيئة وقطاع السياحة والآثار، إضافة إلى إبراز أهمية دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية السياحية، وأساليب تسويق وتطوير المنتجات السياحية، وآليات تمويل البرامج والمشاريع السياحية.