سجادة الزهور تجذب زوار المهرجان الطائفي

استقطبت سجادة الزهور ومسرح الطفل التوعوي والتثقيفي الذي أقامته أمانة الطائف في مهرجان الورد الطائفي العاشر والمقام حالياً بحديقة الملك فيصل النموذجية أكثر من 80% من زوار المهرجان.

وقدم شباب أصدقاء أمانة الطائف عروضاً متنوعة على المسرح وسط مشاركات كثيفة للأطفال شملت فعاليات الإنشاد والألعاب والعروض الرياضية واللوحات المسرحية والأنشطة التفاعلية والرسم على الوجه والشخصيات الكرتونية.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل بن إبراهيم أن الأمانة اعتمدت في مهرجان الورد الطائفي في نسخته العاشرة إنشاء سجادة الورد والزهور، وحديقة الصبّارات، والبيت المحمي لنباتات الظل، ومرسم الطفل الصغير، ومسرح الأمانة التثقيفي والتوعوي، إلى جانب جناح الأمانة في المهرجان والذي يتضمن إبراز جهود التحسين والتجميل في مدينة الورد وتوعية الزوار.

وشهد المهرجان زيارة محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر لجناح الأمانة، حيث نوّه بما ضمّه من أنشطة وفعاليات وعروض تجسّد الدور الفعال للأمانة في تنمية الطائف وتطوير الخدمات المقدمة للأهالي والسائحين.

وأكد أن الطائف تشهد حالياً تنفيذ عدد من مشروعات التحسين والتجميل، حيث يجري العمل في 10 مشروعات للتخضير ومنها منتزه الردف العام، وحديقة فرحة وطن، وحديقة السيل، وحديقة الجزيرة العربية، وحديقة الفيصلية بالحوية، وعدد من الحدائق والمنتزهات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل حدائق الأحياء وتزويدها بالخدمات وتوفير المزيد من ألعاب الأطفال، وزراعة أكثر من مليون شتلة من الزهور بمواقع متفرقة من المحافظة، ودعم المسطحات الخضراء، وإنشاء الشلالات والنوافير المائية، وتحسين مداخل ومخارج المدينة.