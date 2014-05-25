أكثر من 15 مليون ريال لمشاريع المساجد

أرست وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بترميم وصيانة ونظافة عدد من المساجـد والجـوامع في مختلف مناطـق المملكة على عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية بمبلغ 15.6 مليون ريال.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبدالله الهويمل أن المشروعات تتضمن تمديد عملية صيانة ونظافة وتشغيل المجموعة (20) لمساجد وجوامع في محافظة الطائف، وإنشاء مصلى العيدين بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وترميم مساجد المجموعة (39) لـ(3) مساجد بمحافظة بدر ووادي الفرع ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد والجوامع بمنطقة المدينة المنورة.

وتتضمن المشروعات توريد وتركيب أجهزة التحكم بمضخات المياه في 413 مسجداً وجامعاً بالرياض، وتمديد عقد صيانة ونظافة وتشغيل مبنى فرع الوزارة بمنطقة الرياض بنسبة 10%، وتسوير مصلى العيدين بالخماسين الشمالي بوادي الدواسر، وترميم جوامع ومساجد محافظة حريملاء والخاصة ببرنامج خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ بمنطقة الرياض، وترميم مسجد ابن عيسى ببريدة، وترميم مسجد خبيب بن عدي بمحافظة الشماسية، وتجديد وتطوير نظام التكييف المركزي لجامع الشيخ محمد بن عثيمين بمحافظة عنيزة، وصيانة ونظافة مركز الدعوة ببريدة في منطقة القصيم.

وأفاد الهويمل أن المشروعات الموقعة عقودها تضمنت: إنشاء دورات مياه لــ3 جوامع بمحافظة تثليث، وترميم مساجد المجموعة (3/32) لعدد 11 جامعاً بمنطقة عسير، وصيانة ونظافة المجموعتين الـ6 و7 لــ51 مسجداً وجامعاً بمحافظة يدمه بمنطقة نجران، وترميم جامع أم القلبان بحي أجا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين -المرحلة الرابعة -، وترميم جامع قفار الشرقي، وترميم جامع الشقيق ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين - المرحلة الثالثة، وترميم مسجد الصعيدي بحي الزبارة، وترميم مسجد الإخلاص ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين - المرحلة الرابعة - بمنطقة حائل، وتوسعة وترميم مسجد سمرة بن جندب بمنطقة تبوك.