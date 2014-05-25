أمانة القصيم تطلق حملة للتوعية بالذبح الصحي

أطلقت أمانة منطقة القصيم مؤخراً حملة توعوية بمعايير الذبح الصحي والآمن، تحت شعار "لذبح صحي وآمن تحت إشراف المختصين"، وذلك بالمسلخ النموذجي بمدينة بريدة .

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالعزيز المهوس أن الحملة تهدف لتوعية المستهلك بمعايير الذبح الصحي، حيث تتضمن الحملة لوحات ومطبوعات توعوية حول الذبح الصحي وأهمية التعامل مع المسالخ النظامية وشاشات عرض تثقيفية، كما يصاحب الحملة فعاليات ميدانية داخل الأحياء لتعزيز هذه القيم.

من جانبه بين مدير عام صحة البيئة بأمانة منطقة القصيم الدكتور منصور المشيطي أن المسلخ النموذجي يتمتع بطاقة إنتاجية عالية، ويقدم عدداً من الخدمات من شأنها أن يحصل المواطن على الذبيحة بعد الكشوفات الصحية والبيطرية.