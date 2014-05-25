تعليم القصيم تدعو خريجات "محضرات مختبرات العلوم"

دعت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم مؤخراً، خريجات تخصص محضرات مختبر علوم، إلى حجز موعد مراجعة لمطابقة بياناتهن واستكمال بقية الإجراءات، عبر الدخول على البوابة الإلكترونية للإدارة عبر الرابط (http://www.riyadhedu.org/moe3/).

وبيّن مدير إدارة شؤون المعلمين عبدالرحمن المجحدي أن على الخريجات الحضور إلى الإدارة وفق الموعد المحدد مع إحضار صورة من وثيقة التخرج، وصورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وإقرار خطي بأنها لا تشغل وظيفة رسمية تساوي الوظيفة المستحقة لها فأعلى.

وحددت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم فترة حجز المواعيد والمراجعة ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين الموافق 4 شعبان.