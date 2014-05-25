مهرجان للمأكولات الشعبية بالمدينة المنورة

نظمت كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة المهرجان السنوي للمطبخ المدني في نسخته الثانية، الذي أقيم في أحد المجمعات التجارية مؤخراً، وحظي بإقبال أهالي طيبة الطيبة وزوارها.

وتقوم فكرة المهرجان على عرض العشرات من المأكولات التي اشتهرت بها المدينة المنورة، أعدها متدربو الكلية من تخصص إنتاج الطعام فضلاً عن تقديم عروض مسرحية تبين عادات وتقاليد أهالي المدينة في الاحتفالات والأعياد.

وأوضح عميد الكلية ماجد العنزي أن تنظيم الكلية لهذا المهرجان يأتي من منطلق حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الإسهام في الخدمة الاجتماعية وإبراز قدرات طلاب الكلية.